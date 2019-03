Erzbischof von Santiago de Chile zurückgetreten

Vatikanstadt/Santiago de Chile (APA) - Der Erzbischof von Santiago de Chile, Kardinal Ricardo Ezzati Andrello, ist zurückgetreten. Papst Franziskus nahm seinen Rücktritt an. Gegen den Kardinal liefen Ermittlungen wegen Vertuschung von Kindesmissbrauch durch Geistliche in Chile. Als Übergangsleiter ernannte der Papst den Kapuziner Celestino Aos Braco, bisher Bischof von Copiapo in Nordchile.

Das chilenische Außenministerium hat vom Vatikan indes ein 200-seitiges Dossier bezüglich Fällen von Kindesmissbrauch durch Geistliche und Laien in der katholischen Kirche erhalten, weswegen die Justiz in Chile ermittelt. Laut der chilenischen Justiz betrifft das vatikanische Dossier nur den Teil der in Chile angezeigten Missbrauchsfälle. Das Dossier muss nun geprüft werden. Die Justizbehörden in Chile müssen noch das Verfahren bezüglich der Fälle entscheiden, für die der Vatikan noch keine Antwort geliefert hat.

Papst Franziskus hatte im Oktober zwei frühere chilenische Bischöfe wegen sexuellen Missbrauchs aus dem Klerikerstand entlassen. Franziskus verhängte damit eine der härtesten Kirchenstrafen gegen den früheren Erzbischof Francisco Jose Cox Huneeus und den ehemaligen Bischof Marco Antonio Ordenes Fernandez. Beide verloren ihren Bischofstitel und wurden sogar aus dem Klerikerstand entlassen. Cox lebt seit Jahren in Deutschland.

Die Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen sorgt in der katholischen Kirche in Chile seit Monaten für Aufregung. Ermittelt wird gegen 167 Verdächtige, darunter 96 Priester. Im Zusammenhang mit der Affäre um Kindesmissbrauch hatten im Mai alle 34 Bischöfe des Landes geschlossen ihren Rücktritt angeboten. Der Papst hatte drei der Rücktritte angenommen.