Erneut Proteste in Belgrad und Podgorica

Belgrad/Podgorica (APA) - In Belgrad und Podgorica fanden auch an diesem Samstagabend Proteste gegen die Behörden in Serbien und Montenegro statt. Nachdem am letzten Samstag in Belgrad eine Gruppe von Demonstranten in das Gebäude des öffentlich-rechtlichen TV-Senders RTS eingedrungen war, woraufhin 18 Personen vorübergehend festgenommen wurden, haben Organisatoren am Samstag zur „würdevollen Protestbekundung“ aufgefordert.

In beiden Hauptstädten richten sich die Protestkundgebungen vorwiegend gegen die jeweiligen Präsidenten - Aleksandar Vucic in Serbien und Milo Djukanovic in Montenegro. Gefordert wird ihr Rücktritt. In Montenegro wird auch der Rücktritt des Ministerpräsidenten Dusko Markovic verlangt.

Während bei dem Protestmarsch in Podgorica ein Spruchband mit der Aufschrift „Er ist fertig, hab keine Angst“ (Gotov je, ne boj se) zu sehen war, fand die heutige Kundgebung in Belgrad unter dem Motto „Gleiche Forderungen - kein Rückzug“ statt.

In Serbien dauert die Protestwelle schon seit Anfang Dezember, in Montenegro hat sie vor einigen Wochen begonnen.