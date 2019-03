Langlauf: Weltcup-Ergebnisse Quebec 2 - Kläbo gewann

Quebec (APA) - Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Samstag in Quebec (CAN):

Massenstart klassisch, 15 km, Herren: Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 36:10,9 Minuten - 2. Alex Harvey (CAN) +0,8 Sek. - 3. Didrik Tönseth (NOR) 1,3 - 4. Francesco De Fabiani (ITA) 1,6 - 5. Sjur Röthe (NOR) 2,5 - 6. Emil Iversen (NOR) 17,0 - 7. Alexander Bolschunow (RUS) 17,4. Kein Österreicher am Start.

Gesamt-Weltcup (nach 30 von 32 Bewerben): 1. Kläbo 1.493 Pkt. - 2. Bolschunow (RUS) 1.451 - 3. Röthe 892. Weiter: 77. Dominik Baldauf 48 - 98. Max Hauke (beide AUT) 32