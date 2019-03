Gabuns Staatschef nach Monaten der Abwesenheit zurückgekehrt

Libreville (APA/AFP) - Nach Monaten der Abwesenheit ist der Staatschef von Gabun am Samstag in sein Land zurückgekehrt. Ali Bongo traf am Nachmittag mit seiner Frau auf dem Flughafen der Hauptstadt Libreville ein, wo er vom Kabinett und Anhängern begrüßt wurde, wie ein AFP-Reporter berichtete. Der 60-jährige Bongo kam aus Marokko, wo er sich in den vergangenen Monaten von den Folgen eines Schlaganfalls geholt hatte.

Seit seinem Schlaganfall, den er am 24. Oktober in Saudi-Arabien erlitt, war er nur zweimal für einen Kurzbesuch in Libreville gewesen. Die Opposition in Gabun hatte mehrfach gefordert, das Verfassungsgericht solle ein Machtvakuum an der Staatsspitze feststellen. Im Jänner war ein Militärputsch fehlgeschlagen.

Nach dem fehlgeschlagenen Putsch setzte Bongo den altgedienten Minister Julien Nkoghe Bekalé per Dekret als neuen Regierungschef ein. Das ölreiche zentralafrikanische Land wird seit 1967 von Vertretern der Familie Bongo regiert.