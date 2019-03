Leiche einer 76-Jährigen im Bezirk Neunkirchen entdeckt

Neunkirchen (APA) - Eine 76-Jährige ist Samstagmittag tot in ihrem Haus in Grafenbach-St. Valentin (Bezirk Neunkirchen) entdeckt worden. „Aufgrund der Auffindungssituation gehen wir von einem bedenklichen Todesfall aus“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Das Landeskriminalamt (Mord- und Tatortgruppe) übernahm die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat eine Obduktion angeordnet.

Angehörige hatten sich Sorgen gemacht, weil sie die Pensionistin seit längerem nicht gesehen bzw. erreicht hatten. Sie verständigten einen Schlüsseldienst, der am Samstag gegen 13.00 Uhr die Tür des Wohnhauses öffnete. Im Inneren wurde die Leiche der allein stehenden Österreicherin gefunden. Die Spurensicherung war am Abend noch im Gange. „Details geben wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt“, teilte Baumschlager mit. „Durch die Obduktion erwarten wir uns weitere Aufschlüsse“, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Sollte sich der Verdacht auf Fremdverschulden bestätigen, handelt es sich um das sechste tödliche Gewaltverbrechen an einer Frau in Niederösterreich in diesem Jahr. Die Serie hatte am 8. Jänner begonnen, als eine 40-Jährige in Amstetten erstochen worden war. Einen Tag darauf wurde eine 50-Jährige im Bezirk Wiener Neustadt-Land durch einen Messerangriff getötet. Am 13. Jänner wurde in einem Park in Wiener Neustadt eine leblose 16-Jährige gefunden, ihr Tod trat laut Obduktion durch Ersticken ein. Am 21. Jänner wurde eine 32-Jährige in Tulln auf dem Parkplatz eines Supermarktes durch Stiche mit einem Dolch getötet. In Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurde am 25. Jänner eine 64-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung entdeckt. Die Frau starb laut Obduktion an einem Schädel-Hirn-Trauma aufgrund von massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf.

Bei den Verdächtigen der vorangegangenen Gewalttaten handelt es sich um vier Männer und eine Frau. Alle befinden sich in Untersuchungshaft bzw. in vorläufiger Anhaltung.