Volleyball: Linz/Steg nach Sieg über Grazerinnen erster AVL-Finalist

Graz (APA) - Das Team von Linz/Steg steht als erster Finalist der Austrian Volley League (AVL) der Damen fest. Die Oberösterreicherinnen schalteten am Samstag Titelverteidiger UVC Graz mit einem 3:1 (19,22,-17,13)-Auswärtssieg aus. Das erste Duell der „best of three“-Serie hatte der Cupsieger am Mittwoch daheim 3:0 gewonnen. Um das Double geht es gegen SG Perg/Schwertberg oder Rekordmeister SG NÖ Sokol/Post.

Ergebnisse Austrian Volley League (AVL) Damen - „best of three“-Semifinale/2. Spiel:

UVC Holding Graz - ASKÖ Linz/Steg 1:3 (-19,-22,17,-13). Erstes Spiel: 0:3. Endstand in der Serie: 0:2. Linz/Steg in Finalserie gegen SG Perg/Schwertberg oder SG NÖ Sokol/Post (1. Spiel: 3:1/2. Spiel am Samstag)