Volleyball: Aich/Dob und Waldviertel legten in Liga-Semifinale vor

Bleiburg/Zwettl (APA) - Titelverteidiger Aich/Dob und SG Union Waldviertel haben am Samstag die Semifinalserien der DenizBank Volley League der Herren mit Heimsiegen eröffnet. Die Kärntner besiegten Halbfinall-Debütant UVC Ried in Bleiburg in Duell eins des „best of five“-Vergleichs 3:0 (15,17,14), die Waldviertler in Zwettl UVC Graz 3:1 (-18,19,30,23). Die Serien gehen am Mittwoch mit vertauschtem Heimrecht weiter.

~ Ergebnisse „best of five“-Semifinale DenizBank Volley League/1. Match: SK Posojilnica Aich/Dob - UVC Weberzeile Ried 3:0 (15,17,14). 2. Spiel am Mittwoch (19.00 Uhr) in Ried.

SG Union Raiffeisen Waldviertel - UVC Holding Graz 3:1 (-18,19,30,23). 2. Spiel am Mittwoch (20.00) in Graz. ~