Handball: Graz-Sieg in Bregenz -Ferlach beförderte Linz in Relegation

Wien (APA) - Die 8. Runde der Bonusrunde in der spusu Liga der Handballer ist Samstag mit einem 24:19-Sieg von HSG Graz in Bregenz abgeschlossen worden. Die Grazer haben damit bei zwei noch zu bestreitenden Spielen gute Chancen auf Platz vier vor dem Play-off, eine kleine Möglichkeit auch noch auf Rang drei. Dort liegt Westwien nach einem 26:24-Erfolg schon am Freitag gegen Leader Krems.

Es war die zweite Heimniederlage der Niederösterreicher in Folge, damit haben sie trotz vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Hard Platz eins noch nicht ganz gesichert. Ein Punkt am nächsten Freitag in Graz würde Krems reichen. Bei einer Niederlage würde Hard bei Erfolgen in seinen zwei noch ausständigen Partien bei gleicher Punkteanzahl als Nummer eins ins Viertelfinale gehen.

An dem haben aus der Qualifikationsrunde die Fivers Margareten und Schwaz ihre Tickets schon fix, am Samstag sicherten sich die Wiener mit einem 29:22 in Tirol Rang eins in dieser Fünfer-Liga. Ferlach gewann daheim mit einem 33:29 vor den Augen von Eisschnelllauf-Weltmeisterin Vanessa Herzog auch das vierte Saison-Duell mit Linz, womit die Kärntner gute Chancen auf den letzten Viertelfinalplatz haben. Die Linzer müssen hingegen fix in die Relegation gegen den Abstieg.