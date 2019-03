Golf: Straka 2 - Wiener verbesserte sich auf 3. Runde auf Rang 21

Palm Harbour (Florida) (APA) - Auf der dritten Runde machte Straka am Samstag 13 Plätze gut, nach einer 69er-Runde geht er am Sonntag ex aequo als 21. in die Schlussrunde. Auf Platz acht fehlen ihm drei Schläge. In Führung liegt Paul Casey, der Engländer weist nach einer 68er-Runde sieben Schläge weniger als der Österreicher auf. Sein Vorsprung auf das zweitplatzierte US-Ass Dustin Johnson beträgt einen Schlag.