Motorradfahrer raste mit 101 km/h durch Ortsgebiet im Bezirk Tulln

Sieghartskirchen (APA) - Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in seinem Heimatbezirk Tulln mit 101 km/h und damit doppelt so schnell wie erlaubt durch das Ortsgebiet von Sieghartskirchen gerast. Der 45-jährige Lenker wurde kurz vor 17.30 Uhr auf der B1 gemessen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag in einer Aussendung mit.