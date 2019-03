Zwei Männer fuhren in OÖ nach Diebstahl auf Geschäftsinhaber los

Palting (APA) - Zwei Männer sind am Samstagvormittag nach einem Diebstahl in Palting im Innviertel mit ihrem Pkw auf den Geschäftsinhaber losgefahren. Mit einem Sprung zur Seite konnte sich der Mann noch retten. Die beiden Rumänen hatten zuvor Bargeld aus der Registrierkasse gestohlen, berichtete die Polizei. Sie fuhren Richtung Salzburg davon. Die Polizei konnte sie jedoch ausforschen.

Die beiden Rumänen waren aus London und Dortmund angereist, trafen sich in Salzburg und blieben dort über Nacht. Am Samstag suchten der 27- und der 28-Jährige mit einem Auto im Innviertel ein geeignetes Objekt für einen Einschleichdiebstahl. In Palting wählten sie gegen 9.30 Uhr ein Geschäft aus. Im Erdgeschoß des Betriebs war niemand, also hielt der 28-Jährige beim Stiegenaufgang Wache, während der 27-Jährige die Kasse aufbrach und Bargeld einsteckte. Der Geschäftsinhaber bemerkte den Diebstahl und sprach die Männer an. Die Rumänen stritten alles ab und flüchteten. Der Geschäftsinhaber erstattete via Handy Anzeige und wollte die Männer aufhalten, da fuhren sie auf ihn los.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte die beiden nur 15 Minuten nach dem Diebstahl in Seekirchen am Wallersee anhalten. Das gestohlene Geld fanden die Polizisten im Wagen. Es konnte dem Besitzer wieder zurückgegeben werden. Die Beschuldigten gaben die Tat in der Befragung zu. Sie hätten in Salzburg in einem Spiellokal eine größere Menge Geld verloren und wollten es sich durch den Diebstahl wiederbeschaffen, sagten die Rumänen. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.