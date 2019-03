Chinas Präsident setzte Europa-Tour fort - Etappe in Nizza

Rom (APA) - Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat am Sonntag seine Europa-Reise fortgesetzt. Nachdem er mit dem italienischen Premier Giuseppe Conte am Samstag in Rom eine Absichtserklärung unterschrieben hat, mit der die Italiener Pekings umstrittener Initiative einer „Neuen Seidenstraße“ formell Unterstützung zusagten, besuchte Xi Palermo. Am Sonntag flog er mit seiner Delegation nach Nizza weiter.

Von Nizza aus wird der chinesische Präsident nach Monaco weiterreisen. Der französische Präsident Emmanuel Macron will den chinesischen Staatschef dort zu einem Abendessen empfangen.

China will im Rahmen des geostrategischen Vorhabens Milliarden in Häfen, Straßen, Bahnstrecken, Telekomnetze oder Flughäfen investieren. So sollen neue Wirtschafts- und Handelskorridore nach Europa, Afrika, bis nach Lateinamerika, aber auch innerhalb Asiens entstehen. Große EU-Partner und die USA haben starke Bedenken. Sie kritisieren unter anderem mangelnde Transparenz und unfaire Wettbewerbsbedingungen.