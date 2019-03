Papst drängt auf friedliche Lösung für Nicaragua

Vatikanstadt/Loreto (APA) - Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am Sonntag eine positive Wende bei den seit 27. Februar laufenden Friedensgesprächen in Nicaragua urgiert. Er bete für die Friedensgespräche zur Lösung der schweren Krise, in der sich das Land befinde, sagte Franziskus.

Der Heilige Vater gedachte auch der Todesopfer und der Verletzten der jüngsten Attentate in Nigeria und Mali sowie der vielen Geistlichen, die 2018 in verschiedenen Weltteilen ums Leben kamen. Unter anderem seien 40 Missionare ums Leben gekommen, fast doppelt so viele wie 2017, teilte der Pontifex mit. Franziskus sprach vom „Leidensweg der Brüder und Schwestern“, die wegen ihres Glaubens verfolgt würden. Es sei die Pflicht der Kirche, ihnen allen Dankbarkeit für ihr Opfer auszudrücken, sagte Franziskus.

Der Papst kündigte beim Angelus-Gebet seinen Besuch im mittelitalienischen Wallfahrtsort Loreto am Montag an. Anlässlich seines Besuchs im italienischen Marienwallfahrtsort wird der Papst ein eigenes Schreiben zur Jugendsynode vom vergangenen Oktober veröffentlichen. Die Bischofssynode zum Thema „Jugend, Glaube und Berufungsunterscheidung“ fand vom 3. bis 28. Oktober 2018 in Rom statt. Mit dem nachsynodalen Schreiben will Franziskus deren Ergebnisse und Folgen zusammenfassen.

Der Papst wird in Loreto eine Messe in der Basilika vom Heiligen Haus feiern. Danach trifft er Mitglieder des Kapuzinerordens, die für den Wallfahrtsort zuständig sind, sowie einige Kranke. Im Anschluss hält er auf dem Kirchenplatz eine Rede an die Gläubigen; es folgt das mittägliche Angelus-Gebet.

In der Basilika vom Heiligen Haus werden der Tradition nach Teile von Marias Geburtshaus aus Nazareth verwahrt, wo ihr der Erzengel Gabriel die Nachricht der Geburt Jesu verkündete. Im Inneren der Wallfahrtskirche befinden sich die drei Wände des Hauses aus Nazareth, die Kreuzritter 1294 nach Loreto brachten.