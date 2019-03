Skispringen: Weltcup-Wertungen 1 - Kraft blieb Gesamt-Zweiter

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA130 vom 24.03.2019 muss im Nationencup aufgrund eines Systemfehlers das „zweite“ Slowenien eliminiert werden --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Die Weltcup-Wertungen im Skispringen nach dem letzten Saisonbewerb am Sonntag in Planica:

~ 1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 2085 2. Stefan Kraft (AUT) 1349 3. Kamil Stoch (POL) 1288 4. Piotr Zyla (POL) 1131 5. Dawid Kubacki (POL) 988 6. Robert Johansson (NOR) 974 7. Markus Eisenbichler (GER) 937 8. Johann Andre Forfang (NOR) 892 9. Timi Zajc (SLO) 833 10. Karl Geiger (GER) 765 11. Stephan Leyhe (GER) 636 12. Jewgenij Klimow (RUS) 592 13. Domen Prevc (SLO) 542 14. Roman Koudelka (CZE) 523 15. Halvor Egner Granerud (NOR) 422

Weiter: 16. Daniel Huber (AUT) 413 26. Philipp Aschenwald (AUT) 247 27. Michael Hayböck (AUT) 228 31. Manuel Fettner (AUT) 166 43. Jan Hörl (AUT) 53 45. Clemens Aigner (AUT) 46 48. Gregor Schlierenzauer (AUT) 23 71. Ulrich Wohlgenannt (AUT) 3 73. Markus Schiffner (AUT) 2 ~ Nationencup:

~ 1. Polen 6083 2. Deutschland 5650 3. Japan 4813 4. Österreich 4530 5. Norwegen 3943 6. Slowenien 3736 7. Schweiz 1467 8. Tschechien 1056 9. Russland 867 10. Finnland 396 11. Bulgarien 134 12. USA 18 . Kanada 18 14. Estland 12 16. Italien 7 ~