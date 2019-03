Fußball: ÖFB-U21 setzt EM-Vorbereitung mit Test gegen Spanien fort

Algeciras (APA) - Mit dem nächsten hochkarätigen Test innerhalb von wenigen Tagen setzt Österreichs U21-Fußball-Nationalteam die Vorbereitung auf die EM in Italien und San Marino fort. In Algeciras fordert die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch am Montag (18.45 Uhr/live ORF Sport +) Vize-Europameister Spanien.

„Die Vorfreude auf die Endrunde im Juni treibt uns an, das hat man bereits am Donnerstag gegen Italien (0:0) gesehen“, erklärte Gregoritsch. Der steirische Langzeittrainer erwartet einen echten Gradmesser: „Die Spanier gehören sicher zu den Top-3-Mannschaften in Europa. Wir wollen zeigen, dass wir mithalten können.“

Die Generalprobe vor dem Endrunden-Startschuss gegen Serbien steigt am 11. Juni in einer Heimpartie gegen Frankreich. Österreichs weitere Gegner beim Kontinental-Turnier (16. - 30. Juni) sind Dänemark und Deutschland. Die jeweiligen Sieger der drei Gruppen sowie der beste der drei Gruppenzweiten steigen ins Halbfinale auf.