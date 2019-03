Einheimischer soll Belgierin in Hotel im Pinzgau vergewaltigt haben

Saalbach-Hinterglemm (APA) - Eine 27-jährige Belgierin hat in der Nacht auf Sonntag Anzeige erstattet. Sie soll von einem Einheimischen in einem Hotel in Saalbach-Hinterglemm im Pinzgau vergewaltigt worden sein. Die Frau war zuvor mit dem 29-jährigen Mann im Hotelpool baden, danach hatte er gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr mit ihr, schilderte sie der Polizei.

Die 27-Jährige wurde zur Untersuchung in das Krankenhaus Zell am See gebracht, berichtete die Polizei Salzburg. Der Beschuldigte wurde von der Polizei einvernommen, er verweigerte aber die Aussage.