Brexit - Umweltminister Gove hält zu May: Nicht Kapitän wechseln

London (APA/Reuters) - Der britische Umweltminister Michael Gove hat vor einer Absetzung von Premierministerin Theresa May mitten in den Brexit-Querelen gewarnt. „Ich denke, jetzt ist nicht die Zeit, den Kapitän des Schiffs auszutauschen“, sagte er am Sonntag.

Stattdessen gehe es darum, den richtigen Kurs zu setzen. Dies habe May getan, indem sie den Brexit-Deal mit der EU ausgehandelt habe, der dem Referendum gerecht werde.

Die „Sunday Times“ hatte berichtet, May verliere den Rückhalt in den eigenen Reihen. Elf Minister ihres Kabinetts wollten der Premierministerin den Rücken kehren. May solle durch einen Übergangspremier ersetzt werden, der den EU-Austritt vollziehen solle. Im Gespräch seien mehrere Kandidaten, darunter ihr faktischer Vize, David Lidington, Gove und Außenminister Jeremy Hunt. Lidington sagte, er hege nicht den Wunsch, das Amt von May zu übernehmen. Mays Büro wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.