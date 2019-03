Formel 1: Mick Schumacher absolviert im April Testfahrt

Sakhir (APA/dpa) - Mick Schumacher wird nach Informationen von „Auto Bild Motorsport“ im April einen aktuellen Formel-1-Rennwagen testen. Der 20 Jahre alte Sohn des deutschen Rekordweltmeisters Michael Schumacher soll demnach für das Ferrari-Partnerteam Alfa Romeo an den Nachwuchsfahrer-Tests nach dem Großen Preis von Bahrain am kommenden Wochenende teilnehmen.

Die Übungsfahrten sind für Dienstag und Mittwoch nach dem Formel-1-Rennen angesetzt. Eine offizielle Stellungnahme gab es zunächst nicht. Nach dem Gewinn der Formel-3-EM im vergangenen Jahr mit dem Prema-Team will Mick Schumacher kommendes Wochenende in Bahrain sein Debüt in der Formel 2 geben und damit den nächsten Schritt auf dem angestrebten Weg in die Königsklasse des Motorsports machen.

Alfa Romeo, das ehemalige Sauber-Team, arbeitet eng mit Motorenlieferant Ferrari zusammen. Die Scuderia hatte Mick Schumacher Mitte Jänner in ihre Akademie aufgenommen. Für den italienischen Rennstall hatte Vater Michael fünf seiner sieben Fahrertitel geholt. Nach dem Europa-Auftakt der Formel 1 in diesem Jahr in Barcelona (12. Mai) finden zudem weitere zwei Testtage für Nachwuchsfahrer statt. Teilnehmen müssen an zwei der insgesamt vier Tagen junge Fahrer, die nicht mehr als zwei Grand Prix bestritten haben.