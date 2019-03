Volleyball: Perg/Schwertberg-Damen erstmals im Finale der AVL

Wien (APA) - Mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen den 46-fachen Meister SG VB NÖ Sokol/Post (inklusive Vorgänger-Clubs) sind die Damen der SG Perg/Schwertberg erstmals in der Clubgeschichte ins Finale der Austrian Volley League (AVL) eingezogen. Die Oberösterreicherinnen waren nach dem Heim-3:1 auch am Sonntag in Wien nicht zu biegen, stiegen mit gesamt 2:0 in die am 6. April startenden Finali gegen Linz/Steg auf.

Linz/Steg hatte am Samstag Titelverteidiger Graz ausgeschaltet. In der Finalserie der oberösterreichischen Clubs wird „best of five“ gespielt.

Ergebnisse Austrian Volley League (AVL) Damen - „best of three“-Semifinale/2. Spiel:

SG VB NÖ Sokol/Post - SG Perg/Schwertberg 1:3 (-12,24,-22,-19). Erstes Spiel 1:3. Endstand in der Serie 0:2. Perg/Schwertberg in Finalserie gegen ASKÖ Linz/Steg (best of five, 1. Spiel 6. April)