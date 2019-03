Chinas Präsident Xi will mit Macron Wirtschaftsverträge besiegeln

Paris (APA/dpa) - Chinas Staatschef Xi Jinping will am Montag (16.00 Uhr) seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron in Paris treffen, um Wirtschaftsverträge zu besiegeln. Es wird in Frankreich darüber spekuliert, dass der europäische Flugzeugbauer Airbus möglicherweise einen Großauftrag erhalten könnte.

Bei einem China-Besuch vor gut einem Jahr hatte Macron angekündigt, China beabsichtige den Kauf von 184 Jets des Typs A320. Diplomaten äußerten sich nicht dazu und erklärten, über Wirtschaftsabkommen werde bis zur letzten Minute verhandelt. Am Dienstag soll es dann zum Abschluss des Staatsbesuchs ein Vierer-Treffen von Xi, Macron, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker in der französischen Hauptstadt geben. Xi hatte bei seiner Europareise zuvor in Italien und Monaco Station gemacht.