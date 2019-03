Salzburg (APA) - Ergebnisse Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) vom Sonntag - Viertelfinale (best of seven) - 6. Spiele:

Red Bull Salzburg - Fehervar AV19 6:1 (2:0,1:0,3:1). Salzburg, 2.307. Tore: Rauchenwald (7.), Hughes (17.), Duncan (30./PP, 47./PP), Schiechl (48.), O‘Neill (55.) bzw. Wishart (44.). Strafminuten: 8 bzw. 10. Endstand in der Serie: 4:2.

Halbfinale-Paarungen (best of seven, ab Freitag): Vienna Capitals - Salzburg, Graz - KAC.