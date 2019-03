Unterwegs nach Neu-Österreich: Hörspiel-Serie „Fake News Blues“

Wien (APA) - Mit Staatsverweigerern und anderen Gruppierungen, die für die politischen Verfasstheit unserer Gesellschaft nur Verschwörungstheorien übrig haben, befasst sich eine Hörspiel-Serie, für die erstmals die Radiosender Ö1, FM4 und die Drehbuchklasse an der Filmakademie zusammengearbeitet haben. „Fake News Blues“ geht ab Dienstag auf Sendung, wird aber auch als Podcast-Serie angeboten.

Fiktionale Podcast-Serien erleben im Internet einen Boom. Die von Götz Spielmann geleitete Drehbuch-Klasse an der Filmakademie hat sich zwei Semester lang damit befasst und in einem „Writers‘ Room“ eine dreiteilige Serie entwickelt, die den Arbeitstitel „Drecksfunk-Parabel“ trug: In einer Mischung aus Roadmovie, Groteske, Dokumentation, Drama, Mystery und Horror erzählen die Autoren Felix Kalaivanan, Yannick Reuter, Andreas Schiessler und Sophia Sixta vom Versuch einer entschlossenen Gruppe, das Senden ihrer Botschaft eines „Neu-Österreich“ auf Ö1 zu erzwingen.

Daraus entwickelt sich eine bizarre Entführung im Übertragungswagen, die auf dem Gut einer Gräfin von Virgen endet, die Getreue um sich geschart hat. Für die „Freibürger“ ist die Republik Österreich nichts anderes als ein ausbeuterisches, freiheitsgefährdendes Firmenkonglomerat, das radikal abzulehnen ist. Für Regie und Produktion zeichnet Philip Scheiner verantwortlich, für die Musik Peter Kaizar, für Idee und Konzept Monika Kalcsics. Es spielen u.a. Sona MacDonald, Katharina Knap, Johannes Silberschneider, Hannes Duscher und Roland Gratzer.

FM4 bringt die Folgen am 26., 27. und 28. März jeweils um 19 Uhr, am 29. März ab 19 Uhr sind alle Folgen auf einmal zu hören. In Ö1 steht der „Fake News Blues“ am 30. März um 14 Uhr auf dem Programm. Ö1 und FM4 bieten jede Folge auch als Podcast an.

