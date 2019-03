Neuseeland-Terror - Unabhängige Untersuchung angeordnet

Christchurch/Wien (APA) - Neuseeland will den Anschlag auf zwei Moscheen mit 50 Todesopfern von einer eigens eingerichteten Kommission gründlich untersuchen lassen. Premierministerin Jacinda Ardern berief am Montag in Wellington eine sogenannte Königlichen Kommission ein. Darin sollen Experten von Polizei, Einwanderungsbehörden, Geheimdiensten und Zoll zusammenarbeiten.

„Wir werden jeden Stein einzeln umdrehen, um herauszufinden, wie dieser Akt des Terrors geschehen konnte und ob es Möglichkeiten gab, ihn zu verhindern“, versprach Ardern nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa. Eine solche Königliche Kommission ist in Neuseeland das höchste Gremium, das eine Regierung zur Klärung von Angelegenheiten von nationalem Interesse einsetzen kann. Der Name rührt vom britischen Königshaus her: Queen Elizabeth II. ist in dem längst unabhängigen Pazifikstaat offizielles Staatsoberhaupt. Die Kommission wird parallel zu den laufenden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten.

Insbesondere soll die Arbeit der Geheimdienste genauer unter die Lupe genommen werden. Bei aller Trauer und allem Entsetzen gibt es in Neuseeland inzwischen auch Kritik, dass die von Rechtsextremisten und Rassisten ausgehende Gefahr unterschätzt wurde. Geklärt werden soll auch, wie der Täter an seine Waffen kommen konnte. Vergangene Woche hatte die Regierung bereits die Waffengesetze verschärft. So sollen halbautomatische Waffen und Sturmgewehre komplett verboten werden.

Auch in Österreich hat der Terroranschlag ein politisches Nachspiel. SPÖ und JETZT teilten der APA mit, dass sie wegen der möglichen Verbindungen des australischen Attentäters nach Österreich den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried und Alma Zadic, sicherheitspolitische Sprecherin von JETZT, werfen der Regierung vor, den Bedrohungen durch Rechtsextreme zu wenig Beachtung zu schenken.

„Wir müssen umfassend prüfen, ob - und falls ja, in welchem Ausmaß - österreichische Sicherheitsbehörden und das Bundesheer von organisierten Rechtsextremisten unterwandert wurden“, betonte Zadic gegenüber der APA. „Auch die Frage, welche Verbindungen der Christchurch-Attentäter zu rechtsextremen Netzwerken in Österreich hat und welche Hintergründe unserem Verfassungsschutz dazu bekannt sind, muss beantwortet werden“, so Leichtfried.

„Direktkontakte sind uns bis dato nicht bekannt“, sagte BVT-Chef Peter Gridling am Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ auf die Frage, ob der mutmaßliche Täter Kontakt zu österreichischen Rechtsextremen hatte. Man wisse, dass er mit einem Mietauto „große Strecken durch Österreich gefahren“ sei und deshalb vermutlich auch die Fotos, die er von österreichischen Orten ins Netz gestellt habe, von ihm stammen. Untersucht würden derzeit noch die von dem Mann in Österreich getätigten Ausgaben, fügte Gridling hinzu.

Bei dem Anschlag des mutmaßlichen Einzeltäters auf zwei Moscheen in Christchurch am 15. März waren während der Freitagsgebete 50 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Etwa 20 Verletzte werden immer noch in Krankenhäusern behandelt. Der Tatverdächtige - ein 28 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien, der seit einigen Jahren in Neuseeland lebte - sitzt in Untersuchungshaft. Ihm droht wegen vielfachen Mordes lebenslang Gefängnis. Einen Termin für den Prozess gibt es noch nicht.