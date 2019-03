Radfahrerin bei Frontalkollision mit Pkw in Niederösterreich verletzt

Gloggnitz (APA) - Eine Radfahrerin ist am Sonntag nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in ihrem Heimatbezirk Neunkirchen ins Krankenhaus geflogen worden. Die 56-Jährige wollte auf einer Kreuzung in Gloggnitz links abbiegen und kollidierte dabei frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 65-Jährigen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung mit.

Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall kurz vor 11.30 Uhr verletzt. Nach Versorgung an Ort und Stelle wurde sie vom Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert.