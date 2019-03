Motorradlenker bei Sturz im Bezirk Zwettl verletzt

Bärnkopf (APA) - Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land ist am Wochenende bei einem Motorradunfall in Bärnkopf (Bezirk Zwettl) verletzt worden. Er kam am Samstagabend auf der L82 aufgrund von Streusplitt in einer Rechtskurve zu Sturz. Zwei Männer leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Der 54-Jährige wurde vom Hubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, teilte die Polizei mit.