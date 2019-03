Betrunkener in Graz nach Unfall mit Fahrerflucht festgenommen

Graz (APA) - Ein betrunkener 34-Jähriger ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntag in Graz weggelaufen und hat sich ausgerechnet in einem Lokal versteckt. Die Polizei forschte den Mann rasch aus. Bei der Überprüfung der Personalien kam heraus, dass gegen den Rumänen u.a. ein Aufenthaltsverbot vorlag, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Passanten hatten am Sonntagabend die Polizei in die Steinfeldgasse im Bezirk Gries gerufen, weil der Fahrer eines Kleintransporters ein parkendes Auto gerammt und beschädigt hatte. Anschließend sei der Mann in ein nahe gelegenes Lokal geflüchtet. Die Beamten trafen ihn tatsächlich dort an. Wie sich herausstellte, bestanden gegen den rumänischen Staatsbürger eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Graz wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie ein zehnjähriges Aufenthaltsverbot in Österreich. Ein Alkotest bei dem 34-Jährigen verlief positiv und ergab eine schwere Alkoholisierung.

Darüber hinaus entdeckten die Polizisten am Kleintransporter des Mannes schwere Schäden, die offenbar von einem vorausgegangenen Verkehrsunfall herrührten. Der Lenker machte dazu jedoch vorerst keine Angaben. Mögliche Unfallgeschädigte können sich an die Polizeiinspektion Karlauerstraße unter der Telefonnummer 059 133 6585 wenden.