Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag schwächer

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Frühhandel schwächer präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.016,74 Punkten nach 3.040,41 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 23,67 Punkten bzw. 0,78 Prozent.

Damit knüpfte der heimische Leitindex an seine Kursverluste am Freitag an. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls tiefer. Zuvor hatten bereits die Aktienmärkte in Asien deutlich nachgegeben: Der japanische Leitindex Nikkei-225 hat gut drei Prozent, der Shanghai Composite rund zwei Prozent eingebüßt. Belastend wirkten weiterhin Sorgen um die globale Konjunktur, nachdem die US-Notenbank am vergangenen Mittwoch angekündigt hatte, die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr zu erhöhen.

Auf Unternehmensseite war am Wochenende bekannt geworden, dass die OMV mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zwei Absichtserklärungen unterschrieben hat, um mögliche gemeinsame Projekte im Bereich Petrochemie zu eruieren. Die OMV-Titel profitierten jedoch nicht davon und gehörten im Frühhandel mit einem Minus von 1,31 Prozent auf 47,31 Euro zu den größten Verlierern im ATX.

Noch deutlich ging es im Leitindex nur für die Papiere der voestalpine abwärts, die um 2,50 Prozent auf 26,92 Euro nachgaben. Stärker als der Gesamtmarkt gaben außerdem die Aktien der Versicherer Vienna Insurance (minus 1,07 Prozent auf 22,26 Euro) und UNIQA (minus 0,95 Prozent auf 8,83 Euro) nach.

Bei den Bankaktien wiederum sackten die BAWAG-Titel deutlich um 1,11 Prozent auf 39,14 Euro ab, während die Abschläge der Anteilsscheine von Raiffeisen (minus 0,25 Prozent auf 20,02 Euro) und Erste Group (minus 0,31 Prozent auf 32,22 Euro) etwas geringer ausfielen. Kursgewinner gab es im Leitindex ATX keine, im breiter gefassten ATX Prime legten vier Werte zu, am stärksten Rosenbauer (plus 0,99 Prozent auf 41,00 Euro) und Mayr-Melnhof (plus 0,69 Prozent auf 116,80 Euro).

Der ATX Prime notierte bei 1.522,66 Zählern und damit um 0,71 Prozent oder 10,96 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich vier Titel mit höheren Kursen, 30 mit tieferen und keiner unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 325.087 (Vortag: 333.233) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,67 (8,98) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA094 2019-03-25/09:57