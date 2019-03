Sartan-Blutdruckmittel: US-FDA erlaubt vorerst Nitrosaminbelastung

Wien/Washington (APA) - Seit Juli 2018 wurden auch in Österreich Sartan-Blutdruckmittel (Valsartan) mit in China produziertem Wirkstoff wegen potenziell krebserzeugender Verunreinigungen (Nitrosamine) vom Markt genommen. International war Losartan-Wirkstoff aus indischer Produktion ebenfalls betroffen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erlaubte jetzt Verunreinigungen. Österreich ist von der Losartan-Affäre nicht berührt.

Der US-Arzneimittelmarkt ist offenbar von den verunreinigten Wirkstoffen aus Produktion in Ländern der Dritten Welt - Generikahersteller und auch große internationale Pharmakonzerne lassen speziell synthetische Wirkstoffe aus Kostengründen zunehmend dort produzieren - erheblich betroffen. Die Arzneimittelbehörde hat mittlerweile eine bereits elf Seiten umfassende Liste von vom Markt zurückgenommenen Valsartan-Medikamenten publiziert.

Bei Valsartan ging es um synthesebedingte Rückstände von N-Nitrosodiemethylamin (NDMA). Mit einer Tablette pro Tag könnten die Patienten wahrscheinlich krebsauslösendes Nitrosamin entsprechend dem Konsum von zwei bis zehn Kilogramm Pökelfleisch aufgenommen haben, wie Untersuchungen des Zentrallabors der Deutschen Apotheker ergaben (3,7 bis 22 Mikrogramm NDMA pro Tablette). Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) ging allerdings von einem geringem Krebsrisiko aus. Wer ein betroffenes Präparat in der höchsten Dosierung von 320 Milligramm täglich von Juli 2012 bis Juli 2018 genommen habe, habe dadurch ein (zusätzliches; Anm.) Lebenszeit-Krebsrisiko von etwa 1 zu 5.000, teilte die Behörde mit.

In den USA und auch in Deutschland wurde aber auch ein zweiter und ebenfalls sehr häufig verschriebener Sartan-Wirkstoff von der Affäre erfasst: Losartan. Hier geht es offenbar um die Nitrosaminvariante NMBA. Jetzt griff die US-Arzneimittelbehörde FDA zu eher drastischen Maßnahmen. Sie erlaubte den Verkauf von Losartan-Präparaten mit einem NMBA-Gehalt von mehr als 0,96 Mikrogramm, aber unter 9,82 Mikrogramm. Die Maßnahme gilt laut FDA und „Journal Watch“ (New England Journal of Medicine) für sechs Monate. Die FDA erwartet nämlich, dass in einem halben Jahr wieder einwandfreies Losartan zur Verfügung stehen wird.

Österreich ist von der Losartan-Affäre bisher unberührt. „Zur österreichischen Situation: Teilweise waren auch europäische Länder von den neuerdings festgestellten NMBA-Verunreinigungen in Losartan-Arzneimitteln betroffen, deswegen wurde bereits am 30. Jänner 2019 dem indischen Hersteller Hetero Labs die Erlaubnis zur Wirkstoffproduktion entzogen. In Österreich haben wir bisher keine Chargen von Losartan-NMBA-Verunreinigung gefunden und gehen derzeit von keiner österreichischen Betroffenheit aus“, erklärte Christoph Baumgärtel, Sprecher des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), gegenüber der APA. In Deutschland hätte es aber Chargen mit Verunreinigungen gegeben.

„Eine Entscheidung wie in den USA, Höchstwerte mit bis zu 9,82 Mikrogramm (...) von NMBA in Losartan zu akzeptieren, ist für uns derzeit nicht vorstellbar. Sollten zukünftig tatsächlich vereinzelte Chargen mit relevantem NMBA-Gehalt auch in Österreich festgestellt werden, werden wir selbstverständlich unverzüglich auch potenzielle NMBA-Verunreinigungen zurückrufen und sofort vom Markt nehmen“, fügte der Experte hinzu. Das sei auch bezüglich der anderen Nitrosamin-Verunreinigungen (NDMA und NDEA) bei anderen Sartanen der Fall gewesen.

„Bei krebserregenden Verunreinigungen darf es keine Toleranz geben, denn die österreichischen Patienten vertrauen zu Recht auf die gewohnte hohe Qualität ihrer Arzneimittel“, sagte Baumgärtel. NMBA sei ähnlich krebserregend wie NDMA. Die in der EU vorläufig akzeptierten Grenzwerte lägen 15-fach niedriger als jene Werte, welche die FDA offenbar übergangsweise auf dem Markt belasse.

„Auch aufgrund der aktuell guten Versorgungslage mit Sartanen ist überhaupt kein Anlass gegeben, vorläufige Grenzwerte weniger strikt anzuwenden oder im Umgang mit Verunreinigungen irgendeine Art von Großzügigkeit walten zu lassen. Alle in Österreich derzeit am Markt befindlichen Arzneimittel mit Wirkstoffen der Sartan-Klasse (Valsartan, Candesartan, Losartan etc.) sind wirksam, sicher und nicht von Verunreinigungen betroffen“, betonte der BASG-Sprecher.