Jakob, der Schmerzensmann: „Die Freiheit der Fische“ von Sophie Reyer

Wien (APA) - Zehn Prozent der Kinder haben Entwicklungsstörungen. Das gesellschaftliche Bewusstsein dafür nimmt zu, doch kaum jemand kann sich wirklich in diese diametral unterschiedlichen Lebens- und Erfahrungswelten hineinversetzen. Die Wiener Autorin Sophie Reyer hat in einem Roman dieses Wagnis unternommen. Mit „Die Freiheit der Fische“ hat sie viel riskiert - und viel gewonnen.

Sie erzählt in ihrem Buch die Geschichte des Bauernbuben Jakob. Er ist anders als die anderen. Ein Depp, ein Krüppel, heißt es nicht nur im Dorf, sondern auch in der Familie, in dem nur seine jüngere Schwester Resi zu ihm hält und ihn in seiner Andersartigkeit akzeptiert; ein Autist, würde man heute rasch diagnostizieren. Jemand, der seine Umgebung anders wahrnimmt und in völlig anderen Denkmustern verstrickt ist. Diese in Worte zu fassen, ist eine Expedition in ein gefährliches Terrain. Doch nicht nur, dass sie dieses Experiment wagt, ist Reyer hoch anzurechnen, auch was dabei herausgekommen ist, ist ein literarisches Abenteuer, das einem viel Respekt abringt.

Sophie Reyer, 1984 in Wien geboren, promovierte Philosophin, an der Pädagogischen Hochschule Hollabrunn ebenso wie an der Wiener Schreibpädagogik beschäftigt, ist eine Vielschreiberin. Alleine in diesen Monaten erschienen bzw. erscheinen einige Gedichtbände, eine Veza Canetti-Biografie, eine „Textpartitur“ („P.ROSA.“ mit Petra Ganglbauer) sowie ein Kaleidoskop aus literarisch-wissenschaftlichen Texten zur Rolle des Baumes im heutigen gesellschaftlichen Diskurs („BioMachtBäume“). Das stimmt grundsätzlich ein wenig skeptisch. Doch „Die Freiheit der Fische“ nimmt einen mit - in jeder Hinsicht.

„Na, Jakob, träumst du schon wieder?“, ist die häufigste Frage, die der Bub in der Schule hört. Doch mit Träumen hat seine offenkundige Absenz von allen Dingen wenig zu tun. Wie sehr sich Jakobs Wahrnehmung der Welt, die Eindrücke, die er bekommt und versucht zu verarbeiten, von jener Ebene unterscheidet, über die alle anderen mit ihm zu kommunizieren versuchen, während er oft nur ein einziges „A“ herausbringt - diese Bilder gelingen Sophie Reyer eindrucksvoll.

Emotionen als Farben, Interaktionen als wohlige Wölbungen und Rundungen oder als schroffe Kanten und Schrunden, Selbstwahrnehmung als randloses Loch, in das alles hineinstürzt: Man wähnt sich in einem Experimentalfilm, der sich als Verfremdungsebene über ein betont einfaches, ländliches Ambiente legt, in dem die Bezugspersonen archaische Typologien erfüllen. Der Vater säuft und schlägt, die Mutter leidet und schaut weg.

„Die Freiheit der Fische“ erzählt eine Leidensgeschichte, mit Jakob als Schmerzensmann. Die Unfähigkeit der Umgebung, sich mit den ihr fremden Wahrnehmungs- und Kommunikationsformen zu arrangieren, bringt Jakob in die Sonderschule, in eine Klinik, wo man seinen radikalen Rückzug in sich mit Zwangsernährung durchbricht. Diese schmerzhaften und nachhaltigen Szenen körperlicher Übergriffe treffen den Leser ebenso wie die Unfähigkeit des heranwachsenden jungen Mannes, sexuelle Regungen richtig einzuordnen und mit ihnen umzugehen.

In die vier Jahreszeiten gegliedert, erzählt der Roman die ganze Lebensgeschichte Jakobs, und unmerklich wird das Experiment zum Märchen. Der Bursch darf sich zunächst unter Billigung des Vaters an den „Herzensgrund“ zurückziehen, wo die Familie eine Scheune an einem Bergsee hat, und Fische die engsten Freunde des sich von den Menschen Zurückziehenden werden. Als der jähzornige Vater, der den schändlichen Umstand, einen „Krüppel“ gezeugt zu haben, nie verwindet, die Scheune anzündet, flieht Jakob in den Wald und beginnt in einer Höhle ein Eremitendasein.

Hier hebt eine über viele Jahre reichende Aussteigergeschichte an, bei der man auch als Leser mitunter versucht ist, auszusteigen. Jakob wird zusehends eins mit der Natur, die mit ihm zu sprechen beginnt. Die Kommunikation, die ihm unter den Menschen verwehrt blieb - hier funktioniert sie. In diesen Passagen ist Reyers Text am angreifbarsten. Am befriedigendsten ist es jedoch, man lässt sich ganz darauf ein.

Dann erinnert man sich nämlich früher oder später an die intensiven Wald-Wahrnehmungen, die einem einst die Märchen der Brüder Grimm bescherten. Jener wohlig-schaurige Wechsel aus Fremdheit und Geborgenheit begegnet uns in „Die Freiheit der Fische“ wieder. Man kann sich ihr getrost für eine kleine Weile überlassen. Die Zivilisation holt uns ebenso sicher wieder ein wie schließlich auch Jakob. Sophie Reyer lässt ihre Geschichte nicht in Verklärung enden. Gut so. Mit „Die Freiheit der Fische“ ist ihr ein ganz außergewöhnliches Buch gelungen.

(S E R V I C E - Sophie Reyer: „Die Freiheit der Fische“, Czernin Verlag, 160 Seiten, 20 Euro; Lesung im Rahmen der Wortspiele: 28.3., 20.20 Uhr, in der Dombuchhandlung am Stephansplatz, Wien)