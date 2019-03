„Wortspiele“-Literaturfestival präsentiert zwölf junge Autoren

Wien (APA) - Das Literaturfestival „Wortspiele“ ist vom Jazzklub Porgy & Bess in die Facultas Dombuchhandlung am Stephansplatz übersiedelt. Die 15. Ausgabe findet am 28. und 29. März statt und präsentiert zwölf junge Autorinnen und Autoren mit ihren neuen Büchern. Die Bandbreite an Themen ist groß. An beiden von Esther Csapo moderierten Abenden wird ein Publikumspreis vergeben, der mit je 500 Euro dotiert ist.

Am ersten Abend lesen David Bröderbauer aus „Wolfssteig“ (Milena Verlag), Didi Drobna aus ihrem Familienroman „Als die Kirche den Fluss überquerte“ (Piper Verlag) und Sophie Reyer aus „Die Freiheit der Fische“ (Czernin Verlag), der eindrucksvollen Geschichte eines autistischen Buben. Nach einer Pause stellen Christoph Strolz („Wenn ich blinzle wird es besser“, Luftschacht), Barbara Zeman („Immerjahn“, Hoffmann & Campe) und Elisabeth R. Hager („Fünf Tage im Mai“, Klett Cotta Verlag) ihre neuen Bücher vor.

Am zweiten Abend eröffnet Marko Dinic mit seinem nach Belgrad führenden Debüt „Die guten Tage“ (Zsolnay Verlag) den Lesereigen, gefolgt von Katharina Pressl („Andere Sorgen“, Residenz Verlag), Tanja Raich („Jesolo“, Blessing Verlag), der Berlinerin Ally Klein („Carter“, Literaturverlag Droschl), der in Odessa geborenen Marjana Gaponenko („Der Dorfgescheite“, Verlag C.H. Beck) und Katharina Mevissen („Ich kann dich hören“, Wagenbach).

Im Anschluss an die Lesungen besteht für das Publikum jeweils die Möglichkeit, mit den Autoren in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen - „eine Gelegenheit, von der schon in den Vorjahren viele Besucher/innen Gebrauch gemacht haben“, wie es in der Ankündigung heißt.

(S E R V I C E - Festival „Wortspiele“ in der Facultas Dombuchhandlung, Wien 1, Stephansplatz, 28. und 29. März, ab 19.30 Uhr. Infos unter www.festival-wortspiele.eu)

