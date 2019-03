Zyklon „Idai“- Entwarnung über möglichen Dammbruch in Simbabwe

Beira/Maputo/Harare (APA/dpa) - Die Behörden von Simbabwe haben eine Warnung über einen bevorstehenden Dammbruch in Folge von Zyklon „Idai“ zurückgezogen. Der Zivilschutz hatte am Samstag berichtet, nach dem tropischen Wirbelsturm sei ein Damm in Vumba im schwer betroffenen Bezirk Chimanimani geschwächt worden.

Die Menschen stromabwärts wurden dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Nun hätten Ingenieure den Damm für sicher erklärt, teilte der stellvertretende Informationsminister Energy Mutodi am Montag mit.

Am 15. März hatte der schwere Tropensturm weite Teile von Mosambik, Malawi und Simbabwe verwüstet und mit heftigen Regenfällen vor allem in Mosambik große Landstriche unter Wasser gesetzt. Rund 700 Menschen sind nach Regierungsangaben ums Leben gekommen - die wahre Zahl dürfte nach Einschätzung von Helfern deutlich höher liegen.

Die Menschen im Süden von Malawi leben unter erbärmlichen Umständen, schrieb Bischof Martin Mtumbuka, Bischof von Karonga im Norden von Malawi, an Missio Österreich. Er habe ein Camp im Süden des Landes besucht, in dem Menschen „hausen“, die alles verloren haben und evakuiert worden sind: „Rund 3.000 Menschen sind hier in nur drei Zelten zusammengepfercht - in einem winzigen Schlammloch.“ Hilfsgüter werden nur sehr schleppend zur Verfügung gestellt, berichtete der Bischof.

