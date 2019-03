Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis knapp behauptet

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Montagvormittag knapp behauptet gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei um 0,10 Prozent tiefer bei 66,96 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag stand er zuletzt bei 67,03 Dollar.

Der Wochenauftakt verlief am Ölmarkt bisher ruhig mit wenig Bewegung. International herrschte Zurückhaltung wegen Sorgen um die globale Konjunktur vor, was sich auch am Ölmarkt niederschlägt, da eine schwächere Weltwirtschaft mit einer niedrigeren Nachfrage nach Öl verbunden wäre. Schon am Freitag hatten Konjunktursorgen die Marktteilnehmer vorsichtig agieren lassen. Die Preise am Ölmarkt standen deutlich unter Druck.

Ölspezifische Daten würden dagegen eher auf ein knapperes Angebot hindeuten, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Commerzbank. Die US-Ölvorräte seien zuletzt gegen den saisonalen Trend gefallen. Auch die Zahl der aktiven Ölbohrungen in den USA sei in der Vorwoche das fünfte Mal in Folge gefallen und habe das niedrigste Niveau seit April 2018 erreicht.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 66,67 Dollar pro Barrel gefallen. Am Donnerstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 67,78 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich höher. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.317,10 Dollar (nach 1311,67 Dollar am Freitag) gehandelt.