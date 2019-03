KRAGES-Spitäler am Mittwoch telefonisch eingeschränkt erreichbar

Eisenstadt (APA) - Die vier Krankenhäuser der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) sind am Mittwochnachmittag telefonisch nur eingeschränkt erreichbar. In den Spitälern in Kittsee, Oberpullendorf, Oberwart und Güssing wird die Telefonanlage umgestellt, hieß es am Montag. Während der Umstellung von 15.30 bis 17.00 Uhr sind die Häuser in dringenden Fällen über Ersatztelefonnummern erreichbar.

Das Spital in Kittsee kann unter der Telefonnummer 0664/883 07 711, jenes in Oberpullendorf unter 0664/883 07 712 kontaktiert werden. Das Krankenhaus Oberwart ist unter 0664/883 07 713, jenes in Güssing unter 0664/883 07 714 erreichbar. Der Psychosoziale Dienst in Eisenstadt sowie das Heilpädagogisches Zentrum Rust können unter 0664/883 07 710 angerufen werden. Laut KRAGES-Geschäftsführer Harald Keckeis bleibt der Krankenhausbetrieb insgesamt „wie immer aufrecht und auch die Notarztalarmierung ist davon nicht betroffen“.