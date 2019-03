Kiloweise Kokain verkauft: Vier Jahre Haft für Kärntner

Klagenfurt (APA) - Ein 57 Jahre alter Kärntner ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Mann hatte jahrelang mit Kokain gedealt, insgesamt verkaufte er rund drei Kilogramm des Suchtgiftes. Der Mann legte vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Oliver Kriz ein Geständnis ab, daher fiel das - bereits rechtskräftige - Urteil vergleichsweise milde aus.

Ab 2012 hatte der Mann Kokain aus Slowenien nach Kärnten geschmuggelt, bis Ende 2015 konsumierte er es auch regelmäßig selbst. Warum er dann aufgehört habe, wollte Kriz wissen. Er habe einen Schlaganfall gehabt, sagte der Angeklagte, deswegen habe er aufgehört. Die Einkaufsfahrten nach Slowenien setzte er aber fort und verkaufte das Kokain an eine ganze Reihe von Abnehmern, und zwar für 60 Euro pro Gramm. Gedealt habe er, weil er in Geldnot gewesen sei, so der Angeklagte, der angab rund 200.000 Euro Schulden zu haben.

13 Kunden belieferte er regelmäßig, darüber führte er auch Buch. Als die Polizei ihn nach ausführlichen Observierungen samt Abhören seines Telefons im vergangenen Oktober festnahm, gab er sofort alles zu. Vor Gericht korrigierte er lediglich die an zwei Kunden verkauften Mengen, es sei nicht so viel gewesen wie in der Anklage von Staatsanwältin Sandra Agnoli angeführt. Für das Strafmaß von ein bis 15 Jahren Haft war die Differenz aber irrelevant. Der 57-Jährige, der vor 15 Jahren wegen zweifachen Bankraubs zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden war, nahm die verhängte Strafe von vier Jahren sofort an. Da auch die Staatsanwältin auf Rechtsmittel verzichtete, ist das Urteil rechtskräftig.