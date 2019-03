Fußball: Spanien und Italien in EM-Qualifikation vor Pflichtsiegen

Ta‘Qali/Parma (APA) - Spanien und Italien stehen nach dem positiven Auftakt in der EM-Qualifikation am Dienstag vor Pflichtsiegen. Die Spanier treten in Ta‘Qali gegen Malta an, die Italiener bekommen es in der Parma-Heimstätte Stadio Ennio Tardini mit Liechtenstein ebenfalls mit einem „Fußball-Zwerg“ zu tun. Bei Liechtenstein sitzt Helgi Kolvidsson zum zweiten Mal als neuer Teamchef auf der Bank.

Die Spanier spielen überraschend gegen einen Auftaktsieger. Malta holte zuletzt mit dem Heim-2:1 gegen die Färöer den ersten Sieg in der EM-Qualifikation seit dem 2:1 gegen Ungarn am 11. Oktober 2006 sowie nach 29 erfolglosen Anläufen mit fünf Remis und 24 Niederlagen. An der Verteilung der Kräfteverhältnisse ändert das aber nichts. Die Iberer gewannen alle sechs bisherigen Pflichtspiele gegen Malta (Torverhältnis 28:3) und fügten dem Weltranglisten-182. mit einem 12:1 im Jahr 1983 auch die höchste Niederlage der Verbandsgeschichte zu.

In der ersten Quali-Partie gegen Norwegen (2:1) brachte trotz drückender spanischer Überlegenheit erst ein in Panenka-Manier verwandelter Elfmeter von Sergio Ramos in der 71. Minute die Entscheidung. „Wir hätten es verdient gehabt, mit 5:1 oder 6:1 zu gewinnen, aber das einzig wichtige war, mit einem Sieg zu starten“, sagte Spanien-Teamchef Luis Enrique. Nach den Rückschlägen im Nations-League-Finish im Herbst, wo man England und Kroatien jeweils 2:3 unterlegen war, gelang nun in der EM-Qualifikation ein Start nach Maß. Der soll nun prolongiert werden. „Wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen mit Siegen unser Selbstvertrauen weiter stärken“, sagte Ramos.

Die Spanier, Malta und auch Schweden liegen in der Gruppe F nach der ersten von zehn Runden gleichauf voran. Die Schweden wollen nach dem 2:1-Heimsieg gegen Rumänien im Prestigeduell bei Norwegen nachlegen. Sehr wahrscheinlich dabei ist allerdings eine Punkteteilung, die jüngsten fünf direkten Duelle in Norwegen endeten mit einem Unentschieden. Rumänien hat im Verlierer-Duell die Färöer zu Gast.

Italien will sich nach dem 2:0 gegen Finnland auch im Heimspiel gegen Liechtenstein keine Blöße geben. Die Liechtensteiner hatten zuletzt beim Kolvidsson-Debüt zu Hause 0:2 gegen Griechenland verloren. „Italien ist fast in jedem Spiel Favorit, mit Weltklassespielern bestückt“, ist sich der 47-jährige isländische Ex-Trainer von Ried, Wiener Neustadt und Austria Lustenau bewusst. Mit Bosnien-Herzegowina und Griechenland treffen in Zenica zwei Gruppe-J-Auftaktgewinner aufeinander.