Wiener Börse (Mittag) - ATX grenzt Kursverluste deutlich ein

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag im Mittagshandel knapp im Minus tendiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.037,27 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 3,14 Punkten bzw. 0,10 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,00 Prozent, FTSE-100/London -0,31 Prozent und CAC-40/Paris -0,05 Prozent.

Belastet von sehr schwachen Vorgaben aus Asien eröffnete der heimische Leitindex zunächst klar tiefer. Schon im Verlaufe des Vormittag hellte sich die Stimmung am heimischen Aktienmarkt in Einklang mit dem europäischen Börsenumfeld etwas auf. Zwischenzeitlich drehte der ATX sogar knapp ins Plus. Für Zurückhaltung sorgen international Sorgen um die globale Konjunktur, nachdem die US-Notenbank am vergangenen Mittwoch angekündigt hatte, die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr zu erhöhen.

Auf Unternehmensseite war am Wochenende bekannt geworden, dass die OMV mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zwei Absichtserklärungen unterschrieben hat, um mögliche gemeinsame Projekte im Bereich Petrochemie zu eruieren. Die OMV-Titel profitierten jedoch nicht davon, sie lagen zu Mittag 0,58 Prozent im Minus und standen damit bei 47,66 Euro.

Unter Druck standen die Aktien der voestalpine, die mit einem Minus von 2,03 Prozent auf 27,05 Euro ans Indexende abrutschten. Die Bankaktien Raiffeisen (plus 1,30 Prozent auf 20,33 Euro) und Erste Group (plus 0,84 Prozent auf 32,59 Euro) konnten ihre Verluste aus dem Eröffnungshandel abschütteln und gehörten zu den wenigen Gewinnern im ATX. Die dritte Bankaktie im ATX, BAWAG, dämmte ihre Abschläge ein, blieb aber mit einem Minus von 0,45 Prozent auf 39,40 Euro weiterhin im roten Bereich.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 11.29 Uhr bei 3.045,28 Punkten, das Tagestief lag um 9.34 Uhr bei 3.009,50 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,11 Prozent tiefer bei 1.531,96 Punkten. Im prime market zeigten sich acht Titel mit höheren Kursen, 25 mit tieferen und zwei unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 836.151 (Vortag: 969.854) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 22,72 (26,54) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 150.552 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,07 Mio. Euro entspricht.

