Ukraine: Enttäuschung über Poroschenko am Asowschen Meer

Berdjansk/Kiew (APA) - Die traditionsreiche Industrie ist tot, die Umsätze im Hafen sinken im Zusammenhang mit russischen Schikanen in der Straße von Kertsch und Arbeit gibt es nur während der sommerlichen Tourismussaison.

2014 hatte Petro Poroschenko auch in Berdjansk am Asowschen Meer die Präsidentschaftswahlen fulminant gewonnen. Fünf Jahre später ist aber auch hier der Wunsch nach Veränderung groß.

Wahlkampf in der Rewuzkyj-Straße im Hafenviertel von Berdjansk: Eine ältere Frau wandert am Sonntagnachmittag von einem einstöckigen Haus zum nächsten und wirft die Zeitung des Präsidentschaftskandidaten Oleksandr Wilkul ein. Der Charkiwer Parlamentsabgeordnete Jewhenij Murajew, so wird auf der Titelseite informiert, habe seine Kandidatur zugunsten von Wilkul zurückgezogen. Manche Bewohner, vor allem Pensionisten, öffnen neugierig ihre Türen und die Wahlkämpferin kommt dann vor allem über den Doch-Nicht-Präsidentschaftskandidaten Murajew ins Schwärmen: „Was für ein toller Bursche! So klug! Und jetzt macht er mit Wilkul gemeinsame Sache“, sagt sie.

Bereits Anfang Februar hatte der 44-jährige Wilkul, der unter Präsident Viktor Janukowitsch auch zwei Jahre lang als Vizepremier fungierte und Sohn eines einflussreichen Bonzen aus der ostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih ist, als bisher einziger Präsidentschaftskandidat die traditionsreiche Hafen- und Industriestadt am Asowschen Meer besucht.

Durch ein Bündnis mit dem im eher russischsprachigen Teil der Ukraine sichtlich populären Murajew hofft er nun, sein Ergebnis bei den Präsidentschaftswahlen am kommenden Sonntag zu verbessern.

Neben dem Fernsehkabarettisten Wolodymyr Selenskyj, der wie er ebenso in Krywyj Rih zur Welt kam, und dem ehemaligen Janukowitsch-Mitstreiter Jurij Bojko werden Wilkul zumindest in Berdjansk auch Chancen eingeräumt, beim ersten Durchgang am kommenden Sonntag eine relative Stimmenmehrheit zu erzielen.

„Die Stadt stirbt. Ich habe mein ganzes Berufsleben mich mit der Projektierung von Schiffen beschäftigt. Seit fünf Jahren bin ich arbeitslos, meine Fähigkeiten braucht hier niemand mehr“, beklagte ein paar Straßen weiter der Mittfünfziger Wladimir. Ausführlich erzählt er wie die traditionsreichen Industriebetriebe seiner Heimatstadt zugrunde gerichtet wurden, unter anderem von Mafiabanden aus dem Umfeld Janukowitschs. Und auch der Hafen würde natürlich wirtschaftlich an russischen Schikanen in der Straße von Kertsch leiden, erklärte er und zeigte auf ruhende Hafenkräne am Horizont. Wen er am Sonntag wählen wird, möchte Wladimir nicht verraten „Das Wahlergebnis ist nicht zu prognostizieren. Die Jugend tritt für Selenskyj ein. Aber sie geht in der Regel nicht zu Wahlen“, sekundierte seine Gattin.

Junge Erwachsene spazieren am Sonntag entlang durch die zentrale Flaniermeile von Berdjansk „Welche Perspektiven gibt es in unserer Stadt? Die Universität abschließen und einfach wegziehen“, sagte ein Studentin. Nur während der sommerlichen Tourismussaison gebe es Arbeitsplätze, ergänzte ein Studienabsolvent, der ebenso seine Heimatstadt verlassen möchte. Dass viele Berdjansk zuletzt den Rücken gekehrt haben, belegen die Angaben der Wahlbehörde: Waren 2014 in der Stadt und in ihrem Umland noch 160.000 Wähler verzeichnet, sind es 2019 nur noch 150.000.

In Bezug auf seine Präferenzen für den kommenden Sonntag zeigte sich der junge Akademiker gegenüber der APA indes zurückhaltend. „Klar ist lediglich, dass ich nicht für Poroschenko stimmen werde“, betonte er.

Bei den letzten Präsidentschaftswahlen vor fünf Jahren sei dies noch anders gewesen. Damals hätte man keine andere Wahl gehabt, sagte er.

Vor dem Hintergrund der Annexion der Krim und des beginnenden Kriegs in der benachbarten Oblast Donezk hatte damals der pro-westliche Poroschenko im mehrheitlich russischsprachigen und stark nach Russland ausgerichteten Berdjansk knapp 40 Prozent der Stimmen bekommen.

Verändert hat der Kiewer Machtwechsel in Berdjansk freilich kaum etwas.

Jene Eliten, die auch unter Janukowitsch vor Ort regiert hatten, blieben an der Macht. Abgesehen von einigen neuen Gehsteigen, zwei entfernten Lenin-Denkmälern und ein paar unbekannten Straßen hat sich auch im Stadtbild seit damals kaum etwas verändert.

Indizien, die auf separatistische Tendenzen hinweisen würden, sind in der Hafenstadt nicht zu erkennen. Sie wären nach den zerstörerischen Erfahrungen in Donezk und Luhansk auch ein absolutes Minderheitenprogramm. Anders sähe die Situation womöglich jedoch für den Fall aus, wenn Russland versuchen würde, einen Landkorridor zur annektierten Halbinsel Krim zu erobern, befürchtete der Flohmarkthändler Anatolij. „70 Prozent der Bevölkerung würden russische Truppen hier freundlich empfangen“, sagte der Pensionist, der am Sonntag für den nationalistischen Ruslan Koschulynskyj oder den rechtsliberalen Anatolij Hryzenko stimmen möchte.