Pflege - Hartinger-Klein will sich „Zahlen ansehen“

Graz (APA) - Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) will sich die am Wochenende vom Wifo veröffentlichten Zahlen zum Bedarf von Pflegekräften genau ansehen, wie sie am Montag in Graz zur APA sagte. Das Wifo hatte am Sonntag bis 2030 einen zusätzlichen Bedarf an Pflegekräften von rund 24.000 Stellen - rund 18.000 Vollzeitäquivalente - prognostiziert.

Klar sei, dass aufgrund der demografischen Entwicklung der Bedarf ein größerer sein werde, sagte Hartinger-Klein. Derzeit habe man noch genug Kräfte. Mit dem Berufsregister für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe habe man auch ein Instrument, damit man wisse, wie viele Kräfte u.a. in Ausbildung sind. Sie habe auch das S gebeten, dort einzumelden.