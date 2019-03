Schnabl wünscht sich „echtes Miteinander“ in NÖ Landesregierung

St. Pölten (APA) - Über das erste Jahr in der neuen niederösterreichischen Landesregierung haben LHStv. Franz Schnabl und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ) am Montag Bilanz gezogen. Er wünsche sich ein „echtes Miteinander“, spielte Schnabl auf das von der ÖVP propagierte „Miteinander“ an: „Ich würde mir wünschen, dass Diskussionen von Haus aus mit allen Parteien im Vorfeld geführt werden.“

„Ich stehe am Standpunkt, dass wir die Qualität der Diskussion mit den Regierungspartnern noch verbessern können“, sagte Schnabl in einer Pressekonferenz. Die ÖVP sei es in der Vergangenheit offensichtlich gewohnt gewesen, ein Projekt zu erarbeiten und es den anderen Parteien vorzustellen, wenn es fertig ist. Zwar seien viele Vorhaben von hoher Qualität, es gehe aber um die Vorgehensweise. „Ich möchte vorher alle Sichtweisen hören und Argumente im Vorfeld abwägen. Unter einem echten Miteinander verstehe ich genau diese Herangehensweise“, betonte der Landeshauptfrau-Stellvertreter. Das finde bei manchen Themen statt, bei manchen aber nicht. „Das ist ausbaufähig“, meinte Schnabl.

In seinen Zuständigkeitsbereichen in der Landesregierung - Gemeinden, Bau- und Verkehrsrecht sowie Konsumentenschutz - verwies Schnabl u.a. auf geplante Änderungen des Baurechts. Gespräche gebe es auch zur Raumordnung und zum Förderwesen, um Wohnen bzw. Bauen leistbarer zu machen. Im Verkehrsrecht sei Niederösterreich „Vorreiter“ bei Laserblocker-Kontrollen. Schnabl sprach sich außerdem erneut gegen Tempo 140 auf Autobahnen aus, das zu höheren Emissionen, längeren Bremswegen und erhöhtem Unfallrisiko führe. Die Zeitersparnis „rechtfertigt den Aufwand nicht“, sagte der SPÖ-Landesparteivorsitzende.

Königsberger-Ludwig, zuständig für Gesundheit, soziale Verwaltung und Gleichstellung, betonte: „Der Ärztemangel stellt ein wirkliches Problem dar, wo wir als Politik auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene gefordert sind.“ Die Landesrätin erneuerte ihre Forderung nach einem Runden Tisch zu diesem Thema. Das dritte Primärversorgungszentrum in Niederösterreich „als Ergänzung zum Hausarzt“ soll im April in Schwechat eröffnen. Die Diskussion um Amts- und Gemeindeärzte werde in den nächsten Jahren beschäftigen, sagte Königsberger-Ludwig: „Wir werden in diesem Bereich neue Wege denken müssen, damit wir diese Dienste in der öffentlichen Gesundheitsversorgung weiter anbieten können.“ Es sei gelungen, den Nachtflughubschrauber am Stützpunkt Krems-Gneixendorf in den Regelbetrieb zu übernehmen. Dafür leistet das Land einen Betrag von rund 800.000 Euro jährlich.

Bei der bundesländerübergreifenden Aufnahme von Hochrisikofällen in Frauenhäusern forderte Königsberger-Ludwig: „Der Bund muss die Finanzierung übernehmen.“ Im Bereich Gleichstellung im Landesdienst gebe es Fortschritte, auffällig sei aber, dass in den Kliniken ein Mangel an Frauen in Spitzenfunktionen herrsche.

~ WEB http://www.spoe.at ~ APA223 2019-03-25/12:49