Betriebsversammlung der Austro Control: „Kernproblem“ Personal

Wien/Schwechat (APA) - Das „Kernproblem“ in der Flugsicherung sei „zu wenig Personal“, sagte Daniel Liebhart, Betriebsratsvorsitzender bei der Austro Control und Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, nach den Betriebsversammlungen vom Montag auf APA-Anfrage. In den KV-Verhandlungen stehe am Mittwoch der nächste Termin an. „Wir hoffen auf konstruktive Gespräche.“

Bei den Versammlungen am Montag sei der Auftrag ergangen, „sehr intensiv über eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Belastungssituation“ von Fluglotsen zu verhandeln, so Liebhart. Zu wenig Personal bezeichnete er als „europaweites Problem“.

„Wir spielen nicht mit der Sicherheit“, stellte der Betriebsratsvorsitzende zudem klar. Nachsatz: „Auch dann nicht, wenn es Betriebsversammlungen gibt.“ Es würden stets „alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit zu 100 Prozent zu gewährleisten“.

