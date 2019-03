Hamas-Vertreter bestreitet Angriff auf Israel - AFP

Gaza (APA/AFP/dpa) - Ein hoher Vertreter der radikalen Palästinenserorganisation Hamas hat am Montag einen absichtlichen Raketenangriff auf Israel bestritten. „Niemand unter den Widerstandsbewegungen, einschließlich der Hamas, hat Interesse, von Gaza aus Raketen auf den Feind zu schießen“, sagte der Mann, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP.

Der Hamas-Repräsentant meinte, der Schuss, der Montag früh ein Wohnhaus in Mishmeret nördlich von Tel Aviv getroffen hatte, könnte durch das „schlechte Wetter“ ausgelöst worden sein. Der mit der Hamas verbündete „Islamische Jihad“ beteilige sich an dem Dementi, sagte der Vertreter weiter.

Zuletzt war während des Gaza-Kriegs 2014 eine Rakete so weit nördlich eingeschlagen. Das Geschoß schlug damals in der Küstenstadt Khadera ein, rund 120 Kilometer nördlich vom Gazastreifen. Am 14. März hatte es den ersten palästinensischen Raketenangriff auf Tel Aviv seit 2014 gegeben. Daraufhin hatte Israels Luftwaffe rund 100 Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer bombardiert. Auch damals hieß es, die beiden Geschoße seien versehentlich abgefeuert worden.

Die Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, stand zuletzt auch intern stark unter Druck. Es kam zu Straßenprotesten gegen die harten Lebensumstände im Gazastreifen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte, die Hamas-Polizei sei brutal gegen die Demonstranten vorgegangen. Mehr als tausend Menschen seien in diesem Monat festgenommen worden. Die Proteste richteten sich unter anderem gegen Steuern, die Hamas erhebt, etwa auf Zigaretten und Lebensmittel. In dem Küstenstreifen leben rund zwei Millionen Menschen unter schwierigen Bedingungen. Es mangelt unter anderem an Trinkwasser und Strom.