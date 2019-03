Pensionistin 3 - Verdächtiger bestreitet laut Anwalt Vorwürfe

Grafenbach/Bad Vöslau (APA) - Jener Mordverdächtige, der seine Großmutter in Grafenbach-St. Valentin (Bezirk Neunkirchen) umgebracht haben soll, bestreitet laut seinem Rechtsanwalt die Vorwürfe. „Er sagt, er war es nicht“, bestätigte Wolfgang Blaschitz auf Anfrage einen „Heute“-Onlinebericht. Der 28-Jährige sei psychisch auffällig, sagte der Anwalt, der gemeinsam mit Astrid Wagner die Verteidigung des Mannes übernommen hat.

Blaschitz hat den 28-Jährigen am Montag in der Justizanstalt Wiener Neustadt besucht. Sein Mandant sitze aus Sicherheitsgründen in einer videoüberwachten Einzelzelle, so der Rechtsanwalt. Der Mann soll in psychiatrischer Behandlung gewesen sein. Dem 28-Jährigen sei laut seinem Vater nicht entsprechend geholfen worden, er sei nicht ernst genommen worden, hieß es. Dem „Kurier“ zufolge hätte sich der 28-Jährige demnächst zusammen mit seinem Vater am Landesgericht Wiener Neustadt wegen Körperverletzung verantworten müssen.