Wahl in Thailand vor dem Hintergrund zahlreicher politischer Krisen

Bangkok (APA/AFP) - Zum ersten Mal seit dem Militärputsch von 2014 haben die Thailänder ein neues Parlament gewählt. Damit beginnt ein neues Kapitel in dem südostasiatischen Land, in dem es in den vergangenen 20 Jahren immer wieder zu Staatsstreichen, gewalttätigen Ausschreitungen und politischen Krisen kam. Ein Rückblick:

2001:

Februar: Der Milliardär und Ex-Polizist Thaksin Shinawatra gewinnt die Wahl. Im Wahlkampf hatte er umfangreiche Sozialprogramme versprochen.

2003:

In einem von Regierungschef Thaksin ausgerufenen brutalen Drogenkrieg sterben 2.500 Menschen. Kritiker beschuldigen die Polizei außergerichtlicher Hinrichtungen und des Mordes auch an Unschuldigen.

2005:

Februar: Nach einem erneuten Wahlsieg wird Thaksin in seine zweite Amtszeit eingeführt. Er ist damit der erste zivile Regierungschef in der Geschichte des Landes, der die volle Amtszeit von vier Jahren überstanden hat.

2006:

September: Thaksin hält sich bei den Vereinten Nationen in New York auf, als es in Thailand zu einem unblutigen Militärputsch kommt. Thaksin wird gestürzt. Es kommt zu gewalttätigen Zusammenstößen und Protesten.

2007:

Dezember: Die dem entmachteten Premier Thaksin nahestehende Partei der Volksmacht gewinnt die ersten freien Wahlen nach dem Putsch von 2006, Regierungschef wird ein Vertrauter Thaksins.

2008:

Mai: Die königstreue „Gelbhemden“-Bewegung blockiert die Flughäfen in Bangkok mehr als eine Woche lang. Die Demonstranten fordern die Absetzung des Thaksin-treuen Premiers. Der Regierungschef wird abgesetzt, die Partei der Volksmacht wird verboten. Mit Unterstützung der Armee übernimmt die royalistische Demokratische Partei die Macht.

September: Vor dem Hintergrund sich verschärfender Spannungen zwischen den königstreuen „Gelbhemden“ und den „Rothemden“ des Thaksin-Lagers ruft die Regierung den Notstand aus. Die Gewalt dauert an.

Oktober: Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten sterben zwei Menschen. Ein Gericht verurteilt Thaksin in Abwesenheit zu zwei Jahren Gefängnis wegen Korruption. Thaksin wählt den Weg ins Exil.

2009:

Jänner bis März: Es kommt zu Massenprotesten der „Rothemden“ gegen die Regierung der Demokratischen Partei.

April: Die „Rothemden“ stürmen ein Gipfeltreffen der Südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN im Badeort Pattaya und erzwingen den Abbruch der Gespräche. Die Demonstranten fordern Neuwahlen, die Teilnehmer des Gipfels müssen per Schiff und Hubschrauber fliehen. Der Notstand wird erneut verhängt.

2010:

Februar: Das Oberste Gericht beschlagnahmt die Hälfte des Vermögens von Thaksin - etwa 1,4 Milliarden Dollar (1,24 Mrd. Euro).

März: Die Proteste der „Rothemden“ gegen die vom Militär unterstützte Regierung flammen wieder auf, Zehntausende gehen in Bangkok auf die Straße.

Mai: Das von Juntachef Prayut Chan-o-cha angeführte Militär schlägt die Proteste der „Rothemden“ in Bangkok blutig nieder. 90 Menschen sterben während der rund dreimonatigen Proteste.

2011:

Juli: Thaksins Schwester Yingluck Shinawatra gewinnt die Parlamentswahl und wird erste Regierungschefin Thailands. Ihre Pheu-Thai-Partei ist nach den früheren Parteiverboten die Heimat der Thaksin-Unterstützer.

2013:

Oktober: Fast täglich kommt es zu Demonstrationen der „Gelbhemden“ gegen die Regierung unter Yingluck. Mehrere Ministerien und Behörden werden von den „Gelbhemden“ belagert.

Dezember: Beim Versuch der „Gelbhemden“, den Regierungssitz zu stürmen, kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Dezember: Die Regierung unter Yingluck kündigt vorgezogene Wahlen an.

2014:

Jänner bis Februar: Es kommt zu monatelangen gewalttätigen Protesten gegen die Regierung von Premierministerin Yingluck.

Mai: Unter Juntachef Prayut Chan-o-cha kommt es zum Militärputsch, die Junta übernimmt wieder die Macht. Die vorgezogene Neuwahl wird annulliert.

2016:

Oktober: Thailand trauert um den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej, in dem viele eine einigende Figur in dem zerrissenen Land sahen. Bhumibol stand 70 Jahre lang an der Spitze des Staates.

2017:

August: Angesichts des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs flieht Yingluck zu ihrem Bruder ins Ausland.

2018:

Nach mehreren verschobenen Anläufen kündigt die Junta Neuwahlen für das folgende Jahr an.

2019:

Februar: König Maha Vajiralongkorn verhindert die Kandidatur seiner Schwester Prinzessin Ubolratana als Regierungschefin.

März: Zum ersten Mal seit fünf Jahren finden in Thailand Parlamentswahlen statt. Nach ersten Ergebnissen der Wahlkommission liegt die Partei der Militärjunta vorne, Thaksin spricht von Wahlbetrug.