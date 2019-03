Amnesty fordert Verlängerung von deutschem Rüstungsembargo gegen Riad

Sanaa/Berlin (APA/AFP) - Wegen des Kriegs im Jemen fordert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eine Verlängerung des deutschen Rüstungsexportstopps gegen Saudi-Arabien. An eine Lockerung des Moratoriums „darf nicht gedacht werden, solange die Kampfhandlungen wie bisher ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung weitergeführt werden“, erklärte der Rüstungsexperte von Amnesty Deutschland, Mathias John, am Montag.

Die deutsche Bundesregierung hatte im Herbst alle Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gestoppt. Auslöser war die Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi. Das Embargo läuft noch bis Ende März; die SPD will es im Gegensatz zur Union verlängern. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, über das weitere Vorgehen liefen „intensive Gespräche“ innerhalb der Bundesregierung.

Amnesty forderte neben einer Verlängerung des Embargos gegen Saudi-Arabien auch einen Stopp der Rüstungsexporte an die Vereinigten Arabischen Emirate. Beide sind am Krieg im Jemen beteiligt, dessen Beginn sich in diesen Tagen zum vierten Mal jährt. „Das Militär der Emirate erhält von westlichen Staaten und anderen Ländern Waffenlieferungen im Wert mehrerer Milliarden Dollar, um dann auch Milizen im Jemen auszurüsten, die nachweislich Kriegsverbrechen begehen“, erklärte Amnesty-Experte John.

Nötig sei „ein umfassendes Waffenembargo gegen alle Konfliktparteien im Jemen“, erklärte der Rüstungsexperte. Er verwies darauf, dass Dänemark, Finnland, die Niederlande und Norwegen vor kurzem mit Blick auf den Jemen-Krieg angekündigt hätten, alle Rüstungsexporte an die Emirate und Saudi-Arabien einzustellen.

Im Jemen herrscht seit Frühjahr 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi und schiitischen Houthi-Rebellen, hinter denen der Iran steht. Nach UN-Angaben wurden in dem Konflikt bereits mehr als 10.000 Menschen getötet, unter ihnen tausende Zivilisten.