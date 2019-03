Geschlossene Balkanroute: Bulgarien lobt Rolle der Türkei

Sofia (APA/dpa) - Drei Jahre nach der Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge aus Krisengebieten lobt Bulgarien die Rolle der Türkei bei der Bekämpfung der illegalen Migration. „Die Vereinbarung der EU mit der Türkei ist wichtig für alle europäischen Staaten“, betonte der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow am Montag in Sofia bei einem Treffen mit dem türkischen Generalstaatsanwalt Mehmet Akarca.

Der EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei vom März 2016 hat das Ziel, die Anzahl der Flüchtlinge und Migranten zu verringern, die über die Türkei illegal in die EU gelangen. Die Ergebnisse der Übereinkunft mit der Türkei seien nun sichtbar, sagte Borissow nach Informationen der Regierung in Sofia. „Der Migrationsdruck an der türkisch-bulgarischen Grenze ist gleich null.“ Die Türkei sei ein wichtiger Partner im Bereich der Migration und der Terrorbekämpfung.

Bulgarien hat eine 259 Kilometer lange EU-Außengrenze zur Türkei, die mit Drahtzäunen geschützt ist. Das südosteuropäische EU-Land lag zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise östlich und damit abseits der sogenannten Balkanroute für Migranten nach Mittel- und Westeuropa. Das ärmste EU-Land gilt als Transitland. Seine Flüchtlingszentren sind jetzt fast leer.

Die Initiative zur Schließung der Balkanroute heftet sich Österreich an die Fahnen. Bei einer Westbalkan-Konferenz in Wien im Februar 2016 beschlossen die teilnehmen Staaten, den Migrationsfluss massiv zu reduzieren. Die Länder der Balkanroute machten daraufhin ihre Grenzen weitgehend dicht. Die Zahl der Migranten in Mitteleuropa ging danach und auch aufgrund des Türkei-Flüchtlingsabkommens deutlich zurück.