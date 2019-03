„Europa vor der Entscheidung“ - Aufruf zur „Neuerfindung Europas“

Wien (APA) - Dass die EU als Friedensprojekt hochaktuell und die „Neuerfindung Europas“ wesentlich ist, haben die Autoren des Bandes „Europa vor der Entscheidung“ bei ihrer Buchpräsentation am Montag betont.

„Es bedarf der Solidarität. Wenn man im eigenen Land einen Mindestlohn von 1,5 Euro festsetzt und glaubt, dass man mit 150 Euro leben kann, ist das das Gegenteil davon, was notwendig ist“, sagte Ex-Vizekanzler Hannes Androsch, einer der drei Mitautoren. „So entstehen die Gelbwesten, der Brexit und der Orbanismus.“

Man würde dann noch die Menschenrechte und zunächst womöglich die Zehn Gebote evaluieren. „Dann brauchen wir keinen Ethikunterricht für die Schüler, sondern für Regierungsmitglieder“, betonte der 80-jährige frühere SPÖ-Politiker, der unter Bundeskanzler Bruno Kreisky Vizekanzler und Finanzminister war. Die türkis-blaue Bundesregierung plant derzeit einen verpflichtenden Ethikunterricht für jene Schüler, die keinen Religionsunterricht besuchen.

Der Band zur Europawahl war ursprünglich als Essay über globale Herausforderungen geplant. Es entstand dann allerdings ein ganzes Buch - ein „Manifest“ für ein vereintes Europa. „Wir wollten unbedingt auch mögliche Lösungsansätze reinnehmen“, so Johannes Gadner, stellvertretender Geschäftsführer des Rates für Forschung und Technologieentwicklung und weiterer Co-Autor des Buches. Skeptische und pessimistische Zukunftsszenarien würden derzeit überwiegen, die EU scheine in der Bevölkerung sehr negativ behaftet zu sein, so Gadner. Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung ist ein Beratungsorgan der Bundesregierung.

Im ersten Teil des Buches werden aktuelle politische, gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen dargestellt, ein großes Kapitel am Ende widmet sich den Lösungsansätzen - der sogenannten „Neuerfindung Europas“.

„Unter den ‚Vereinigten Staaten von Europa‘ sollte man keinen Einheitsbrei verstehen und keine starke Zentralisierung“, so Bettina Poller, wissenschaftliche Referentin beim Rat für Forschung und Technologieentwicklung und die dritte Co-Autorin des Buches. Die Instrumente für eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik und die Zusammenarbeit in Finanzfragen müssten auf einer gemeinsamen europäischen Ebene geschaffen werden.

Für Gadner zeigt sich die gute Zusammenarbeit der EU-Länder in der Einigkeit über den Brexit. „Indem es 27 Staaten gelang, ein Vertragswerk zustande zu bringen, steht die EU als effektives Gremium da. Man müsste solche positiven Beispiele hervorheben“, so Gadner.

„Wir sind im Augenblick Zeugen eines Dramas oder einer Tragikomödie von Brexit, die über den Einfallsreichtum von Shakespeare hinausgeht“, meinte Androsch. Es sei ein „abschreckendes Beispiel“ für all jene in Österreich, die „schon offen oder noch immer versteckt den Öxit-Ideen (EU-Austritt Österreichs, Anm.) anhängen“. Trotz der aktuellen Herausforderungen müsse man sich klarmachen, dass Menschen die letzten 75 Jahre in Europa weitestgehend in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand leben konnten. Die „Erfolgsgeschichte“ dieser 75 Jahre dürfe man nicht vergessen.

Androsch hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl am 26. Mai und darauf, dass „möglichst viele für und nicht gegen Europa stimmen“.

( S E R V I C E: Hannes Androsch, Johannes Gadner, Bettina Poller: Europa vor der Entscheidung. Warum ein geeinter Kontinent unsere Zukunft ist. Brandstätter Verlag 2019, ISBN 978-3-7106-0301-3, 336 Seiten, 28 Euro. )