Grippe-Ausbruch in oö. Heim: Mitarbeiter müssen zur Hygiene-Schulung

Perg (APA) - In einem oö. Pflegeheim, in dem die Volksanwaltschaft hygienische Mängel nach einem Grippeausbruch festgestellt hat, müssen nun alle Mitarbeiter zur Schulung. Zudem erhalte das Heim bei der Umsetzung von Hygienemaßnahmen externe Begleitung, kündigte Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) am Montag an. Bei zwei Bewohnern besteht der Verdacht, dass sie an der Influenza gestorben sein könnten.

Von den 85 Bewohnern des Heims im Bezirk Perg mussten neun wegen Grippe-Symptomen stationär behandelt werden. Zwei von ihnen, die bereits an anderen Grunderkrankungen litten, sind gestorben. Die Volksanwaltschaft hatte nach unangekündigten Kontrollen am 14. und 16. März hygienische Mängel „mit einem hohen Mortalitätsrisiko“ attestiert. So sei etwa das Reinigungspersonal betreffend Desinfektion weder speziell unterwiesen worden, noch habe es schriftliche Instruktionen erhalten.

Bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden der Vorwürfe sei ein Sachverständiger der Heimaufsicht unangemeldet zur Begutachtung in das Heim gefahren, berichtete Gerstorfer in einer Aussendung. Man habe festgestellt, dass an der letzten Hygieneschulung nur eine geringe Anzahl an Mitarbeitern teilgenommen habe und sich die Hygienebeauftragte derzeit in Karenz befinde. Daher sei der Hygieneplan überarbeitet worden, zudem finden verpflichtende Schulungen aller Mitarbeiter statt. Ein externes Unternehmen werde das Pflegeheim bei der Umsetzung von Hygienemaßnahmen begleiten. „Selbstverständlich habe ich die Heimaufsicht beauftragt, die Umsetzung engmaschig zu kontrollieren und zu begleiten“, so Gerstorfer.

Seit 5. März waren mehrere der 85 Heimbewohner erkrankt, neun wurden wegen Grippe-Symptomen stationär behandelt. Laut Dokumentation des Heims seien seit 12. März keine neuen Erkrankungen mehr aufgetreten, teilte das Sozialressort mit. Am Freitag befanden sich demnach noch zwei Influenza-Patienten in Behandlung, waren allerdings am Weg der Besserung.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer kündigte eine schriftliche Anfrage an Gerstorfer im Landtag an. „Nichts darf hier unter den Mantel des Schweigens fallen“, so der schwarze Sozialsprecher, der „insbesondere die Rolle der Gemeinde, des Bürgermeisters und der Aufsicht“ durchleuchtet wissen will, in einer Aussendung.