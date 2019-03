Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis kaum verändert

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Montag im späten europäischen Handel wenig verändert gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 59,03 Dollar und damit um geringfügige 0,02 Prozent weniger als am Freitag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 67,16 Dollar gehandelt, er lag 0,19 Prozent im Plus.

Der Wochenauftakt am Ölmarkt verlief ruhig, die Ölpreise bewegten sich in vergleichsweise engen Bahnen um den Vortagesschluss. Impulse für den Handel blieben weitgehend aus. International herrschte Zurückhaltung wegen Sorgen um die globale Konjunktur vor, was sich auch am Ölmarkt niederschlägt, da eine schwächere Weltwirtschaft mit einer niedrigeren Nachfrage nach Öl verbunden wäre. Schon am Freitag hatten Konjunktursorgen die Marktteilnehmer vorsichtig agieren lassen. Die Preise am Ölmarkt standen deutlich unter Druck.

Ölspezifische Daten würden dagegen eher auf ein knapperes Angebot hindeuten, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Commerzbank. Die US-Ölvorräte seien zuletzt gegen den saisonalen Trend gefallen. Auch die Zahl der aktiven Ölbohrungen in den USA sei in der Vorwoche das fünfte Mal in Folge gefallen und habe das niedrigste Niveau seit April 2018 erreicht.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.321,29 Dollar und damit fester gegenüber dem Schlusskurs von Freitag von 1.311,67 Dollar. Gold profitiere von den Konjunktursorgen der Marktteilnehmer, schreiben die Commerzbank-Analysten. „Der Weg für Gold nach oben ist aus unserer Sicht weiter geebnet“, heißt es weiter. Neben den Konjunktursorgen würde auch die Unsicherheit um den Brexit das Edelmetall stützen.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 67,16 67,03 +0,19 WTI 59,03 59,04 -0,02 OPEC-Daily 66,67 67,78 -1,64 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.321,29 1.311,67 +0,73 Silber 15,54 15,38 +1,04 Platin 855,28 844,28 +1,30 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 114,45 114,10 +0,31 Kakao 2.243,00 2.159,00 +3,89 Zucker 334,90 335,40 -0,15 Mais 171,00 170,50 +0,29 Sojabohnen 906,88 903,75 +0,35 Weizen 178,78 177,50 +0,72 ~