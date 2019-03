Guterres will UN-Aktionsplan gegen Hassreden

New York (APA/dpa) - Die Vereinten Nationen sollen nach dem Willen von Generalsekretär António Guterres mit einem Aktionsplan gegen die weltweite Zunahme von Hassreden vorgehen. „Ich bin zutiefst alarmiert vom derzeitigen Anstieg von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz, befeuert von nationalistischen und populistischen Ideologien“, sagte Guterres am Montag in New York.

Er habe deswegen den UN-Sonderbeauftragten zur Verhinderung von Völkermorden, Adama Dieng, um die Erarbeitung eines Aktionsplans gegen Hassreden gebeten.

„Hassreden werden zur Normalität und verbreiten sich wie Waldbrände durch die sozialen Medien und das Radio“, sagte Guterres. „Wir beobachten das sowohl in Demokratien als auch in autoritären Staaten. Diese dunklen Kräfte bedrohen demokratische Werte, soziale Stabilität und Frieden.“ Der UN-Chef nannte den Anschlag vor rund zwei Wochen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch mit 50 Todesopfern als „jüngste Tragödie, die ihre Wurzeln in diesem Gift hat“.

