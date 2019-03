US-Außenminister Pompeo: Antisemitismus breitet sich wie Krebs aus

Washington (APA/dpa) - US-Außenminister Mike Pompeo hat einen wachsenden Antisemitismus in verschiedenen Teilen der Welt beklagt. Antisemitismus sei wie ein Krebsgeschwür, das Metastasen im Nahen Osten und in Europa bilde, sagte Pompeo am Montagabend (Ortszeit) bei der Jahrestagung der israelisch-amerikanischen Lobbyorganisation AIPAC in Washington.

Pompeo nannte als Beispiel auch Deutschland und beklagte eine zunehmende Zahl antisemitischer Vorfälle. Jeder anständige Mensch sei verpflichtet, gegen Antisemitismus anzugehen, mahnte er. Die USA fühlten sich hier in einer besonderen Verantwortung und stünden unverbrüchlich an der Seite Israels. Pompeo sagte, Kritik an Israel sei erlaubt, aber keine Kritik am Existenzrecht Israels. „Antizionismus ist Antisemitismus.“